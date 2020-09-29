سوق الانتقالات | ميلان يقدّم عرضًا لشراء مدافع مانشستر يونايتد

تحدثت تقارير إعلامية صادرة الثلاثاء عن عرض تقدم به المدير الرياضي لفريق ميلان، فريدريك ماسارا، لانتداب ظهير أيمن مانشستر يونايتد ديوجو دالوت (21 عامًا).

يومية “ذا صن” الإنجليزية قالت إن اللاعب البرتغالي الصاعد يرحب بخوض تجربة جديدة يستطيع من خلالها لعب دقائق أكثر والبروز على الساحة الأوروبية.

ويعتمد المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، على آرون وان بيساكا في مركز الظهير الأيمن، ثم في المقام الثاني الغاني فوسو منساه.

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تشير التقارير إلى أن عرض ميلان هو استعارة دالوت لموسم واحد مع إمكانية الشراء، بينما يخطط مانشستر يونايتد لبيع اللاعب بصفة نهائية.

ومع اقتراب انتقال لاعب ميلان، لوكاس باكيتا إلى أولمبيك ليون الفرنسي نظير 20 مليون يورو، فإن النادي الإيطالي قد يفكر جديًا في شراء بطاقة دالوت.

وتأتي رغبة ميلان في التعاقد مع دالوت بسبب المستويات المتذبذبة التي يقدمها الظهير الأيمن دافيدي كالابريا، بينما يعاني الظهير الآخر أندريا كونتي ويلات الإصابات، ما يُحتّم على النادي التعاقد مع ظهير قبل غلق نافذة سوق الانتقالات.

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