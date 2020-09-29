الدوري الإيطالي | وزير الرياضة يستبعد إلغاء المسابقة بعد تفشي فيروس كورونا

قال وزير الرياضة في إيطاليا، فينشينزو سبادافورا، في مؤتمر صحفي صبيحة اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الحالية لن تستدعي إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأعلن فريق جنوى أمس عن وجود 14 حالة إيجابية لفيروس كورونا بين صفوفه، من بينهم 8 لاعبين خاضوا المواجهة أمام نابولي الأحد الماضي.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عن احتمالية إلغاء مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، لا سيما مع استمرار معدلات الإصابات مُجددًا في البلاد.

لكن سبادافورا أجاب عن هذه الاحتمالية بالنفي قائلًا: “نعم أنا قلق حيال الأمر، لكننا لا زلنا بعيدين عن هذا الوضع (إلغاء المسابقة)”.

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