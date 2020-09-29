رياضة | محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي.. وأجايي يشارك في المران الجماعي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر محاضرة لفايلر مع لاعبي الأهلي.. وأجايي يشارك في المران الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء.
وتحدث فايلر مع اللاعبين في بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تطبيقها خلال مواجهة الترسانة.
وفي شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الترسانة غدًا في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وشارك أجايي في المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي اشتكى منه مؤخرًا.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية أجايي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون.
ويلتقي الأهلي مع الترسانة غدًا الأربعاء في إطار منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.