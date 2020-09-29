رياضة | اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الاتصالات لاعتماد تقنية الفار

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة ينتظر موافقة وزارة الاتصالات لاعتماد تقنية الفار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن اللجنة الخماسية تستعجل وزارة الاتصالات من أجل اعتماد تقنية الفار والموافقة عليها، وهي الموافقات التي تأخرت في المرحلة الماضية رغم إرسال اللجنة للوزارة قبل فترة طويلة.

كشف المصدر عن أن اللجنة الخماسية أرسلت الأوراق والعقود وكافة تفاصيل تقنية الفار لوزارة الاتصالات لاعتمادها ومر حتى الآن أكثر من أسبوع ولم ترد الوزارة على طلب الاتحاد حتى الآن.

المصدر كشف عن أن وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية اعتمدت التقنية وأرسلت موافقة عليها منذ فترة ويتبقى فقط موافقة وزارة الاتصالات وهو ما تطلبه اللجنة الخماسية وتطلب اعتمادها بصورة سريعة وواضحة.