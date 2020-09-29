رياضة | وزير الشباب والرياضة يُوجه رسالة خاصة لـ "ميار شريف"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يُوجه رسالة خاصة لـ "ميار شريف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تهنئة لميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي، وذلك بسبب أدائها الأكثر من رائع التي قدمته صباح اليوم في المباراة التي جمعتها مع التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة الثانية بالبطولة.

وأصبحت ميار أول لاعبة مصرية تشارك في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس، وهي إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام في إنجاز تاريخي، وقد حجزت اللاعبة تذكرتها للتأهل لأولمبياد طوكيو بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

وقدم وزير الشباب والرياضة الدعم للدولية ميار شريف التي قدمت أداءً رائع في مختلف البطولات التي تشارك بها، مشيدا على أدائها في بطولة رولان جاروس بفرنسا والذي يعكس تطور رياضة التنس الأرضي بمصر.

وأقيمت المباراة بين ميار شريف والتشيكية كارولينا بليشكوفا التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه الملعب التاريخي لبطولة رولان جاروس وانتهت المباراة بمجموعتين للمصنفة الرابعة على العالم، الثانية بالبطولة مقابل مجموعة واحدة لبطلة مصر.