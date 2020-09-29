رياضة | قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي بعد رحيل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مسئولو النادي الأهلي يواصلون البحث عن مدير فني أجنبي جديد لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي بات قريبا من مغادرة القلعة الحمراء.

وتدرس إدارة النادي الأهلي مجموعة من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب، لاختيار مدرب جديد للفريق الأحمر للدخول في مفاوضات معه لتولي القيادة الفنية للفريق خلفا للمدرب السويسري.

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ويأتي المدرب الأرجنتيني أروابارينا مدرب بوكا جونيورز السابق على رأس المرشحين أمام طاولة لجنة التخطيط بالأهلي لتدريب الفريق الأهلاوي في الفترة المقبلة خلفا لـ"فايلر".

وتضم قائمة المرشحين لتدريب الأهلي أيضًا، التشيكي فربا والهولندي تين كات، إلى جانب زوران ماميتش وأوسفالدو أوليفيرا، ومن الوارد دخول أسماء جديدة للقائمة والتفاوض معها.

يذكر أن النادي الأهلي سوف يحسم مصير فايلر بشكل نهائي يوم الخميس المقبل، والأقرب اعلان رحيله عن الفريق وتعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا للفريق حتي التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.