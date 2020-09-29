رياضة | من حجازي لـ"ربيعة".. خط الدفاع "منطقة ملعونة" في الأهلي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر من حجازي لـ"ربيعة".. خط الدفاع "منطقة ملعونة" في الأهلي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني النادي الأهلي من الإصابات العديدة بين صفوفه خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في "ورطة" حقيقية للفريق هذا الموسم، وخاصة في خط الدفاع والذي يغيب عنه عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات المختلفة.

وأصبح خط الدفاع في النادي الأهلي بمثابة "منطقة ملعونة" داخل الملعب نظرًا لكثرة الإصابات التي ضربت اللاعبين في هذا المركز خلال الفترة الماضية وقبلها، مما يتسبب في أزمة كبيرة للفريق الأحمر أوقات كثيرة خاصة وأن الفريق يرتبط بمباريات هامة في مختلف البطولات المحلية أو القارية.

آخر ضحايا خط الدفاع في النادي الأهلي رامي ربيعة والذي تعرض للإصابة مؤخرا بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة طنطا الماضية ببطولة الدوري ويحتاج فترة علاج طويلة لن تقل عن شهر ونصف وسيغيب اللاعب عن مباريات الفريق الأحمر القادمة بما فيها مواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعد رامي ربيعة واحد من الأعضاء الدائمين في مستشفي النادي الأهلي خلال مسيرته من القلعة الحمراء تعرض للعديد من الإصابات والتي أبعدته فترات طويلة عن الملاعب، حتي أن هناك تجاه داخل لجنة التخطيط بالنادي لإستبعاد اللاعب من قائمة الفريق في الموسم الجديد.

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يغيب عن النادي الأهلي من المدافعين اللاعب محمود متولي والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية في مصر ويبتعد عن الملاعب مدة لن تقل عن 6 أشهر لحين التعافي من إصابته والعودة للملاعب مجددا والمشاركة في مباريات فريقه.

سعد سمير مدافع الأحمر يغيب عن الملاعب منذ أشهر طويلة وتحديدا منذ تعرضه للإصابة في وتر أكيليس خلال مباراة بلاتينيوم ستارز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في ديسمبر 2019، حتي أن النادي رفع اسمه من قائمة الفريق وقيد بدلا منه محمود عبد المنعم كهربا نظرا لطول مدة غيابه عن الملاعب.

كما أصابت لعنة الإصابات في دفاع الأهلي ياسر إبراهيم والذي تعرض لإصابة قوية بجزع في الرباط الداخلي لمفصل الكاحل خلال مباراة ودية أمام الجونة في يوليو الماضي وابتعد عن الفريق عدة أسابيع وبعد عودته وانتظامه في مباريات الأحمر تعرض للإصابة بفيروس كورونا وعاد مؤخرا للمشاركة في التدريبات.

إصابات خط الدفاع في النادي الأهلي ليست وليدة الموسم الحالي، بل أنها بمثابة لعنة تطارد كل من يلعب في هذا المركز داخل القلعة الحمراء وأبرز مثال على ذلك أحمد حجازي والذي عاني من الإصابات المتكررة خلال فترة تواجده مع الأهلي حتي أنه غاب عن الفريق قرابة الـ34 مباراة خلال موسمين قضاهما مع الأحمر.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مؤخرا مع أحمد رمضان بيكهام قادما من وادي دجلة لتدعيم دفاعات الفريق خلال الموسم المقبل في ظل الإصابات المتكررة التي ضربت خط الدفاع في الفترة الأخيرة.