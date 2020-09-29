رياضة | مانشستر يونايتد يُسابق الزمن لحسم صفقة مدافع بورتو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يُسابق الزمن لحسم صفقة مدافع بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى الحصول على خجمات البرازيلي أليكس تيليس مدافع نادي بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أدل تدعيم صفوفه.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيليس /27 عاما خيار مفيد للفريق.

وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيليس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.

وسجل تيلس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.