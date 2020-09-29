اتحاد الإمارات لكرة القدم يطلق مبادرة المساعدات الطبية "للاتحادات الآسيوية"

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

في إطار توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة " كورونا " .. بدأ اتحاد كرة الإمارات لكرة القدم في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية والتي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوصات الكشف عن فيروس " كورونا " .



وقال سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة العلاقات الدولية : بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، نسقّت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية هي طاجيكستان، وتركمانستان، وقيرغزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، و أزبكستان ..مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وانسجاما مع ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم.

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بدوره قال سعادة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، إن المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا وتجسدا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائما على تقديم العون للبلدان المتضررة، مؤكداً أن العمل الانساني جزء أصيل في ثقافتنا ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأضاف الأمين العام لاتحاد الكرة أن الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.