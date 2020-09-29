الامارات | شباب الأهلي يعلن التعاقد مع هيلدون راموس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يعلن التعاقد مع هيلدون راموس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي تعاقدها مع لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس قادماً من نادي التعاون السعودي، حسب ما ذكرت على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشرت الشركة تغريدة ضمت مقطع فيديو للاعب الرأس الأخضر، مرتدياً قميص شباب الأهلي، ورحبت بانضمامه إلى "فرسان دبي".

وبات راموس رابع اللاعبين الأجانب في قائمة شباب الأهلي التي ستخوض المنافسات المحلية، والتي تضم الثلاثي البرازيلي كارلوس إدواردو وليوناردو دا سيلفا ولياندرو دا سيلفا، إذ سيتم رفع اسم اللاعب ليوناردو بعدما أجرى عملية جراحية ستبعده عن الفريق حتى نهاية الدور الأول من الدوري، بينما يفاضل الجهاز الفني بين أكثر من اسم للتعاقد معه قبل غلق باب القيد في أكتوبر المقبل.

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