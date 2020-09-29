شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يواصل التدريبات في الجيم في مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى أحمد الشيخ، لاعب الأهلى جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، واشتكى الشيخ من حالة إجهاد عضلي، وخضع لاختبار طبى قبل انطلاق المران الجماعي.

وخضع الشيخ لجلسة فى "الجيم، فيما شارك محمد محمود، لاعب الفريق فى المران تحت إشراف رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وجهازه المعاون، وشارك محمود فى المران وذلك وفقا للبرنامج التدريبى الذى يقوم بتنفيذه حاليا، تمهيدًا للمشاركة بشكل كامل فى مران الفريق والاطمئنان على جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلى مرانه الأخير على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد، فى إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.