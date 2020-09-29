شكرا لقرائتكم الأداء البدني معركة باتشيكو الأولى في تدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مرانه الأول مع الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، على التركيز على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وكلف باتشيكو معاونه جوزيه بيدرو مدرب الأحمال على قيادة التدريبات البدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقسيم الفريق لمجموعات وخوض كل منهم لتدريبات مختلفة سواء كانت اطالات أو بعض التدريبات الخاصة بالمرونة الجسدية.

وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها : "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم .. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي . وتابع: "حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادي". Advertisements وأضاف: "الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط. واختتم حديثه قائلا :"أمامنا ٤ مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لي تدريب نادي الزمالك".

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.