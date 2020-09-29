شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع اللاعبين قبل مران الأهلى اليوم استعدادا للترسانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذى أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الترسانة المقرر لها مساء غد الأربعاء، وتحدث فايلر مع اللاعبين فى بعض الجوانب الفنية والخططية التى يرغب فى تطبيقها خلال مواجهة الترسانة.

على صعيد متصل، شارك جونيور أجايي، لاعب الفريق شارك فى المران بعد تعافيه من الإجهاد العضلى الذى اشتكى منه مؤخرًا، واطمأن الجهاز الطبى على جاهزية أجايى قبل انطلاق المران الذى أقيم مساء اليوم، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، وجهازه المعاون..ويلتقى الأهلى مع الترسانة غدًا الأربعاء فى إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

من ناحية اخرى، علم "الخليج 365" أن مجلس إدارة الأهلى سيعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ صباح يوم الخميس المقبل، سيشهد حسم مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بشكل نهائى سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق أو فسخ تعاقده بشكل نهائى، ويشهد الأهلى حالياً حالة طوارئ حتى يوم الخميس المقبل، وهو موعد الإعلان عن مصير السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق والذى سيتوجه لبلاده بعد مواجهة الترسانة فى بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غداً الأربعاء على ملعب استاد السلام.