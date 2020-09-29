شكرا لقرائتكم أليكس كوستا يتسلم تقريرا من مدحت عبد الهادي عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع أليكس كوستا المدرب العام بالجهاز الفني الجديد بالزمالك من أجل توضيح الصورة له فيما يخص بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ونقل عبد الهادي خلال التدريبات بعض النقاط عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة بعدما استعرض معه المدرب البرتغالي عدد من النقاط الفنية التي قام بتدوينها بعد المباراة في تقرير فني اطلع عليه باتشيكو.

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وكان الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد وقع عقوده أمس ويقود أول مران له اليوم.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.