إنبى يهاجم مصر المقاصة بسافيولا ومحمد شريف في الدورى

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جدة - عمرو شويل أعلن حلمى طولان المدير الفنى لفريق إنبى، تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين حيث يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة. وجاء تشكيل إنبى كالتالي.

حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد. خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال. خط الهجوم: عمر سافيولا ومحمد شريف. ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً. Advertisements وكان تشكيل مصر المقاصة ضم كلاً من..

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عصام صبحى ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم الهجوم: باولن فوافى وصلاح أمين.

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