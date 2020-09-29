شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تجتمع مع حسام البدرى وبركات لمناقشة معسكر نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، ظهر غد الأربعاء، لعقد جلسة مع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.

ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتى تضم، عمرو الجناينى رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، وترتكز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق فى التجمع الدولى خلال شهر نوفمبر، والتى يخوض خلالها الفريق مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التى تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.