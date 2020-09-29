شكرا لقرائتكم إنبي ضد المقاصة.. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة إنبى ومصر المقاصة، التى تجمعهما حاليًا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى وتشهد المواجهة صعوبة للفريقين حيث يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: عصام صبحى ومحمد دبش وأحمد ياسين وأحمد محسن

خط الوسط: خالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم

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الهجوم: باولن فوافى وصلاح أمين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وحسنى فتحى وأحمد صبيحة ومحمد مسعد وعبد الله مجدى وصلاح عاشور ومحمد تونى وشميلس بيكلي.

وضم تشكيل إنبى كلاً من..

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: على فوزى وأسامة جلال ورامى صبرى وكريم فؤاد.

خط الوسط: حميد ماو وتونيا دى ليو ومحمود غالى وزياد كمال.

خط الهجوم: عمر سافيولا ومحمد شريف .