الامارات | إصابة في الركبة تبعد ساني عن بايرن ميونيخ لأسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة في الركبة تبعد ساني عن بايرن ميونيخ لأسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، هانزي فليك، اليوم أن الجناح ليروي ساني سيغيب عن مباريات مقبلة للفريق وكذلك للمنتخب الألماني، بسبب إصابة في الركبة. وقال فليك لدى حديثه عن مباراة كأس السوبر الألماني المقررة غدا الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند :"ليروي سيغيب... لقد تعرض لإصابة في الركبة. ونتمنى عودته بعد فترة التوقف الدولية."

وسيغيب ساني بذلك عن مباراة دورتموند وكذلك المباراة التالية المقررة أمام هيرتا برلين يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، ومباريات المنتخب الألماني أمام تركيا وأوكرانيا وسويسرا بين السابع و13 أكتوبر المقبل.

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وربما يعود ساني للمشاركة عبر مباراة بايرن أمام دورين في بطولة كاس ألمانيا في 15 أكتوبر أو المباراة المقررة بعدها بيومين أمام بيليفيلد في البوندسليغا. وقال فليك إن الشكوك تحوم حول إمكانية مشاركة ديفيد ألابا في مباراة الغد نظرا لأنه يعاني من "مشكلات عضلية". ويخوض بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني بحثا عن لقبه الخامس هذا العام بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال وكذلك كاس السوبر الأوروبي.

ويسعى بايرن ميونخ لنفض غبار الهزيمة الثقيلة التي مني بها أمام هوفنهايم 1 / 4 الأحد الماضي، والتي أنهت سلسلة من 32 مباراة متتالية لم يتلق فيها بايرن أي هزيمة في كل المسابقات وذلك خلال نحو عشرة أشهر. وخسر بوروسيا دورتموند أمام أوجسبورج صفر / 2 السبت الماضي في المرحلة الثانية من البوندسليجا.

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