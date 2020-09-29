شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض مباريات خلال فترة التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رفض ناديه لإقامة مباريات للفريق خلال الأجندة الدولية للمنتخبات في أكتوبر المقبل.

وقال أمير مرتضى، "اللجنة الخماسية يجب أن تراعي مواعيد "فيفا" بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، ومن المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص".

وأضاف، "أي عنصر سيغيب عن الزمالك سيسبب مشكلة، أطالب اتحاد الكرة بحل الأمر مثلما أوجد حلولا لاستكمال الدوري رغم أنه بالأرقام لم يكن منطقيا استكماله، وسجلنا اعتراضنا ثم وافقنا".

وأشار، "كيف نخوض مباراتين في الدوري بدون فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي، لابد أن يساعدنا اتحاد الكرة ويساعد نفسه ويحل الأمر خصوصا بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي سنكون مرتبطين بمباراة الرجاء يوم 18 والسفر إلى المغرب قبلها بخمسة أيام".