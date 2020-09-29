شكرا لقرائتكم خبر عن فرانك لامبارد يطرد روبن لوفتوس من كتيبة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استغنى فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن روبن لوفتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما خرج من حسابات المدرب الإنجليزي خلال هذا الصيف.
وفقا لموقع «ديلي ميل»، فأن المدرب الإنجليزي أبلغ لاعبه لوفتوس بقرار الاستغناء عن خدماته حتى يتمكن من البحث عن نادي خلال الفترة القليلة المقبلة في الميركاتو الصيفي.
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