شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق أربطة الفخذ تُبعد فرنسيس عن فياريـال شهرًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فياريـال غياب لاعب الوسط فرنسيس كوكولين عن الملاعب لمدة شهر، بعد إصابته بتمزق في أربطة الفخذ الخلفية، خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه الأحد الماضي، أمام برشلونة برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإسباني.
وقال فياريـال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن كوكولين أصيب بتمزق في أربطة الفخذ اليمنى الخلفية، لكنه لم يتطرق إلى مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، رغم أن صحيفة ماركا الإسبانية قالت إنه سيغيب لنحو أربعة أسابيع جراء الإصابة.
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