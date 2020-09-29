شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مدربين فى جيمات الـ«أوت دور» لرفع لياقة المواطنين فى الحدائق والميادين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توفير عوامل السلامة والأمان فى جيم "اوت دور" المزودة بأجهزة الجيم وأجهزة رياضة ستريت ورك اوت، بالإضافة إلى توفير مدربين بلرفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين من خلال ممارسة الرياضة، مشيراً أنه سيتم تعميم تلك المبادرة في مختلف المحافظات طبقاً للمعايير المحددة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تفقد صباح اليوم الثلاثاء أول "جيم رياضي مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر ضمن مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" بحضور رئيس الاتحاد اسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين.