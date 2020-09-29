شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى لمحمد حسن فى الزمالك بعد تأكد غيابه عن مباراة المصرى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وضع برنامجا بدنيا لمحمد حسن، لاعب وسط الفريق، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعب وانقاص وزنه، حيث علق المدير الفنى على زيادة اوزان بعض اللاعبين ومنهم محمد حسن.
وسيبدأ اللاعب البرنامج البدنى خلال مران اليوم "الثلاثاء"، يأتى قرار باتشيكو لتجهيز اللاعب تمهيدا للإعتماد عليه فى الفترة المقبلة التى تشهد ضغط كبير للمباريات كما تشهد تعرض عدد كبير من اللاعبين للإرهاق.
ويغيب محمد حسن في مواجهة المصري البورسعيدي، الخميس المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الجونة.
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