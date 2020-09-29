شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يدرس المصرى بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عكف جايمى باتشيكو، المدير الفني الجديد للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على دراسة فريق المصرى البورسعيدى عن طريق مشاهدة بعض المباريات له، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف، والإستقرار على الخطة والتشكيل المثالى لخوض المواجهة الأولى له، والتي ستكون صعبة للغاية نظرا لموقف المصرى البورسعيدى.
واستعان باتشيكو، بمدحت عبد الهادى، المدرب المساعد، للإستفسار منه عن فريق المصرى وعن طريقة لعبه والأوراق الرابحة للخصم، حيث يحاول باتشيكو ان يفوز فى المباراة المقبلة ويقدم اداءا مميزا فى مباراة تقديم اوراق اعتماده لجماهير القلعة البيضاء.
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