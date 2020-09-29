شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يواصل التأهيل وغموض موقفه من مباراة المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة، طبيب الفريق، للشفاء من إصابة الجزع في الرباط الداخلى للركبة، التي لحقت به خلال مباراة الأنتاج الحربى، والتي أبعدته عن مباراتى طنطا والجونة الماضيتين.

ويخضع اللاعب لاختبار طبى خلال مران اليوم "الثلاثاء"، لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى المقرر لها "الخميس" ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدورى العام.