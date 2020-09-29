شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه اتحاد الشرطة وديا الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب إقامة مباراة ودية أمام فريق اتحاد الشرطة يوم الخميس المقبل في تمام الرابعة مساءا علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة وذلك في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر المفتوحً الذي ينتهي بداية الأسبوع الأول من اكتوبر ويتدرب الفريق علي فترتين صباحية ومسائية تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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