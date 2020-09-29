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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: كان جوتا ضمن قائمة أهدافي منذ عامين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
كشف المدرب يورغن كلوب أنه كان يسعى إلى ضم اللاعب ديوغو جوتا منذ عدة سنوات بعد أن شاهد النجم البرتغالي الوافد إلى الريدز يسجل هدفه الأول مع فريق ليفربول يوم الاثنين.
وقال كلوب: "أنا سعيد حقًا بـ ديوغو جوتا. إنه لاعب رائع. من الصعب جدًا تطوير فريق مثل فريقنا. لقد كان على قائمتي لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، وهو هنا الآن".
كلام كلوب جاء بعد فوز ليفربول على أرسنال 3-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز.
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