هازارد واسينسيو ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشف زين الدين زيدان مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني عن القائمة المستدعاة لمواجهة ريال ​بلد الوليد​ ضمن الجولة الرابعة من ​الدوري الاسباني​ على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".



وشهدت قائمة النادي الملكي تواجد 23 لاعبًا من ضمنهم الثنائي إدين ​هازارد​ وماركو أسينسيو لخوض مباراة بلد الوليد.

وضمت القائمة كل من:

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حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.

الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، اودريوزولا، ميندي.

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أوديجارد، إيسكو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، مايورال، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس ورودريغو.

يذكر ان ريال مدريد يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط.