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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد واسينسيو ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني عن القائمة المستدعاة لمواجهة ريال بلد الوليد ضمن الجولة الرابعة من الدوري الاسباني على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".
وشهدت قائمة النادي الملكي تواجد 23 لاعبًا من ضمنهم الثنائي إدين هازارد وماركو أسينسيو لخوض مباراة بلد الوليد.
وضمت القائمة كل من:
حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي.
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، اودريوزولا، ميندي.
الوسط: مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أوديجارد، إيسكو.
الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، مايورال، فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس ورودريغو.
يذكر ان ريال مدريد يحتل المركز السادس برصيد 4 نقاط.
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