ادامز: لينو ليس ضمن أفضل الحراس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أشار اللاعب السابق توني أدامز إلى أن الحارس بيرند لينو ليس من بين "الحراس الأربعة الأوائل"، لافتا إلى أن ​أرسنال​ أخطأ في بيعه إميليانو مارتينيز.



وقال أدامز: "كان مارتينيز مذهلاً خلال مباريات الكأس. لقد كان مثيرا للغاية. وأنا أحب المباريات الكبيرة، إنما لينو يعاني في بعض الأوقات".

وأضاف: "لكن الأمر لا يتعلق بي. قال أرتيتا أن لينو هو رقم واحد بالنسبة له، وقد وضع كل ثقته فيه. لكنني لا أعتقد أنه حارس مرمى من بين الأربعة الأوائل".