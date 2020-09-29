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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ادامز: لينو ليس ضمن أفضل الحراس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
أشار اللاعب السابق توني أدامز إلى أن الحارس بيرند لينو ليس من بين "الحراس الأربعة الأوائل"، لافتا إلى أن أرسنال أخطأ في بيعه إميليانو مارتينيز.
وقال أدامز: "كان مارتينيز مذهلاً خلال مباريات الكأس. لقد كان مثيرا للغاية. وأنا أحب المباريات الكبيرة، إنما لينو يعاني في بعض الأوقات".
وأضاف: "لكن الأمر لا يتعلق بي. قال أرتيتا أن لينو هو رقم واحد بالنسبة له، وقد وضع كل ثقته فيه. لكنني لا أعتقد أنه حارس مرمى من بين الأربعة الأوائل".
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