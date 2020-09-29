سيميوني: سواريز وكوستا بامكانهما اللعب معاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشف دييغو ​سيميوني​ مدرب ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني إن دييغو ​كوستا​ ولويس ​سواريز​ قادران على اللعب معاً، بغض النظر عن من سيتم استدعائه كأساسي في المباراة المقبلة أمام هويسكا ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وقال سيميوني عشية مواجهة هويسكا إنه من الواضح أن لويس سواريز ودييغو كوستا بامكانهما اللعب معاً".

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واضاف:" سنرى متى وفي أي موقف، الشيء المهم هو أن كلاهما يعطينا كل ما لديه، انهم ثنائي مهم للفريق".

واستغل سيميوني سؤالا حول تصريحات رئيس النادي إنريكي سيريزو، التي وصف فيها كوستا بأنه لا غنى عنه، للتأكيد على استمراره المحتمل في صفوف "الأتلتي".

وفي هذا الصدد، رد قائلاً:" اعلم أنه عندما يتحدث الرئيس، فإن الجميع يقفون خلفه في الرأي".