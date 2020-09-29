الاتحاد الإنجليزي يعاقب مدرب حراس مرمى توتنهام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 عاقب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مدرب حراس مرمى ​توتنهام​ نونو سانتوس من خلال إيقافه لمباراة واحدة وغرامة قدرها 8000 جنيه إسترليني لمواجهته الحكم بيتر بانكس بعد التعادل 1-1 في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز يوم الأحد مع ​نيوكاسل​.

Advertisements وكان سانتوس قد طُرد بسبب احتجاجاته بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل في استاد توتنهام هوتسبير. وأعلن اتحاد كرة القدم أن البرتغالي استخدم لغة مسيئة أو مهينة تجاه مسؤول المباراة. وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي: "تم إيقاف مدرب حراس مرمى توتنهام هوتسبير، نونو سانتوس، لمباراة واحدة وتغريمه 8000 جنيه إسترليني".

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