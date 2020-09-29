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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ يحدد بديل صفقة ديست من انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف انكليزية، ان نادي بايرن ميونيخ الألماني مهتم بالحصول على خدمات طارق لامبتي ظهير نادي برايتون الإنكليزي لتدعيم مركز الظهير الأيمن.
وبحسب صحيفة سبورت 1، فان النادي البافاري قد تقدم بعرض رسمي بالفعل لضم اللاعب بعد اقتراب نادي برشلونة الاسباني من الحصول على الدولي الاميركي سيرجينو ديست ظهير اياكس الهولندي.
وأشارت الصحيفة الى النادي البافاري قد رصد مبلغ 15 مليون يورو نظير شراء اللاعب، في حين يرغب برايتون في الحصول على 25 مليون يورو للتخلي عنه.
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