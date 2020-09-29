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بايرن ميونيخ يحدد بديل صفقة ديست من انجلترا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف انكليزية، ان نادي ​بايرن​ ميونيخ الألماني مهتم بالحصول على خدمات طارق ​لامبتي​ ظهير نادي ​برايتون​ الإنكليزي لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وبحسب صحيفة سبورت 1، فان النادي البافاري قد تقدم بعرض رسمي بالفعل لضم اللاعب بعد اقتراب نادي الاسباني من الحصول على الدولي الاميركي سيرجينو ديست ظهير اياكس الهولندي.

وأشارت الصحيفة الى النادي البافاري قد رصد مبلغ 15 مليون يورو نظير شراء اللاعب، في حين يرغب برايتون في الحصول على 25 مليون يورو للتخلي عنه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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