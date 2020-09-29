غياب كروس وميليتاو وماريانو عن التدريب الأخير لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

غاب توني كروس وميليتاو وماريانو دياث، عن آخر تدريب لفريق ريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني (لاليغا سانتاندير)، والتي قد تشهد عودة البلجيكي هازارد والإسباني ماركو أسينسيو للمباريات، بعد مشاركتهما في التدريب الجماعي مع بقية لاعبي الفريق. وسيكشف زين الدين زيدان اليوم الثلاثاء ما إذا كان هازارد وأسينسيو سيشاركان في مباراة الغد أم لا، وذلك من خلال قائمة الفريق التي سيعلنها في وقت لاحق مساء اليوم. وبات من المؤكد غياب نجم الوسط الألماني توني كروس، الذي تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى أمام ريال بيتيس، كما سيغيب البرازيلي ميليتاو بسبب إصابته العضلية، وماريانو الذي ما زال يتعافى من جراحة اللوزتين. وخاض بقية اللاعبين مرانا اتسم بالجدية في مدينة فالديبيباس الرياضية. يذكر أن مباراة الأربعاء أمام بلد الوليد ستكون الأولى للملكي على أرضه الموسم الحالي، والتي يستضيفها ملعب دي ستيفانو بسبب أعمال التجديد في سانتياجو برنابيو.

