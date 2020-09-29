ميسي أكثر الرياضيين تحقيقاً للأرباح على إنستغرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشفت دراسة تحليلية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أكثر الرياضيين حصداً للأرباح في فئة العلامات التجارية عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، متقدماً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأمريكي ليبرون جيمس. إقرأ أيضاً: ميسي يتصدر أكثر اللاعبين جذباً للعلامات التجارية وتصدر مهاجم برشلونة قائمة أكثر الرياضيين حصداً للأرباح عبر الشبكة الاجتماعية، بحسب الدراسة التي استندت على تحليل حسابات 6 آلاف رياضي من 21 تخصصاً مختلفاً. وجري إعداد القائمة بواسطة شركة "نيلسن" المتخصصة في مجال الأبحاث التسويقية حول الثقة العالمية في الإعلانات بعد قياس كلا من عدد المتابعين عبر شبكة التواصل الاجتماعي لكل رياضي، وأهمية هؤلاء المتابعين (جغرافياً وجنساً وموضوعاً)، والتفاعل الناتج عن منشوراتهم والعائد الاقتصادي الذي يقدم للرعاة في هذا الإطار. ويبلغ عدد متابعي ميسي 167 مليون مستخدم على إنستغرام، بزيادة 27 فقط خلال العام الماضي، في ظل وجود نسبة 37 من المنشورات الممولة على صفحته. وعلى هذا النحو، تصدر "البرغوث" بإجمالي 115 نقطة التصنيف الذي وضعه معدو الدراسة، التي تولي أهمية للنطاق الجغرافي والتفاعل والعائد الاقتصادي. ويأتي في المرتبة الثانية نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو (113 نقطة) ومهاجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس (110) ولاعب الكريكيت الهندي فيرات كوهلي (109) ولاعب التنس الكندي بيانكا أندريسكو (107) ومهاجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار جونيور (107)، السادس في هذا التصنيف. وتضم القائمة أيضاً لاعب خط وسط يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا (العاشر) ولاعب وسط ريال مدريد البلجيكي إيدن هازارد (الحادي عشر ) وحارس جولدن ستايت ووريورز الأمريكي ستيفن كاري ( الثالث عشر) ولاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز (الرابعة عشرة) ومهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي (الخامس عشر). والإسباني الوحيد في القائمة هو لاعب التنس رافائيل نادال الذي احتل المرتبة الثامنة والعشرين من بين 50 رياضياً تم اختيارهم في الدراسة.

