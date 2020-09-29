مانشستر يونايتد يفاوض بورتو لضم تيلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع بورتو البرتغالي، لضم مدافعه البرازيلي أليكس تيلس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: "النرويجي أولي جونار سولشار يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس (27 عاماً) خيار مفيد للفريق". وأضافت: "بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق، ويمكنه التوقيع دون مقابل بعقد مبدئي في يناير (كانون الثاني) المقبل. وسجل تيلس الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفاً في 127 مباراة مع بورتو.

