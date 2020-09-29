رئيس "الأتلتي": سأتعاقد مع ميسي إذا أراد اللعب مع سواريز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشف رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إنريكي سيريزو، إمكانية وصول قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى أتلتيكو مدريد، للعب مع لويس سواريز. قال سيريزو في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "إذا أراد ميسي اللعب مع سواريز، فأنا أقول له كما قالوا في إعلان حلوى النوغا "تعال للمنزل في عيد الميلاد". وبسؤاله، هل ترى وصول ميسي إلى أتلتيكو مدريد للعب مع سواريز ممكناً؟، رد سيريزو: "بالأمل كل شيء ممكن". وفيما يتعلق بالمفاوضات بشأن سواريز التي أتت ثمارها مع وصول الأوروغواياني إلى واندا ميتروبوليتانو، قال: "كل شيء سار على ما يرام، بارتوميو صديق جيد ورئيس عظيم في الوقت الحالي، الأمور لا تسير على ما يرام في برشلونة، لكنه تصرف كما كان عليه التصرف، ولم يحدث أي شيء آخر، لم يكن التوقيع معقداً، فقد لعب اللاعب حيث أراد أن يلعب". كما تحدث سيريزو عن مستقبل دييغو كوستا، وإمكانية وصول كافاني واختتم: "دييغو كوستا هو لاعب يحتاجه أتلتيكو ​​مدريد، الموسم طويل جداً، وليس علينا تعقيد الأمور، لا أعتقد أنه سيكون هناك تغيير في "الأتلتي"، لم تكن ظروف كافاني مماثلة لتلك التي عاشها لويس سواريز، إنه لاعب رائع، لكن كل شيء مختلف، لم يأتِ بسببي أو بسبب أخيه".

