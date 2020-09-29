شكرا لقرائتكم شاهد المقاولون يصعق نادي مصر بخماسية نظيفة فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول الذى جمع المقاولون ونادى مصر والتى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة على ضيفه نادى مصر فى شوط من جانب واحد شهد تألق لاعبو المقاولون وخاصة لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى ليسجل ثانى الأهداف فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بدأت المباراة بمبادرة هجومية سريعة من نادى المقاولون العرب ومع الدقيقة الأولى، نجح لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب، فى تسجيل الهدف الأول لفريقه فى شباك النادى مصر، عقب تمريرة مميزة من وسط الملعب داخل منطقة جزاء نادي مص، راوغ بها لويس إدوارد حارس المرمى عصام ثروت ثم سدد الكرة بسهولة داخل الشباك الخالية، قبل أن يلغى حكم اللقاء الهدف بداعى التسلل قبل العودة إلى الفار الذى أكد صحة موقف لويس إدوارد وبالتالى صحة الهدف الذى سجله، معلناً تقدم المقاولون مع الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول.

وكاد سيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون بعدما انفرد بمرمى نادى مصر فى الدقيقة السادسة إلا أن تدخل حارس المرمى فى وقت مثالى أنقذ شباك فريق مصر من استقبال ثانى الأهداف.

ومع الدقيقة 11 نجح سيف الجزيرى فى إضافة الهدف الثانى للمقاولون بعد ركلة حرة مباشرة في وسط الملعب، نفذها عبد الرحمن فاروق بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها مدافعى نادي مصر لتصل الكرة إلى أقدام سيف الدين الجزيري والذي استقبلها بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك، وعاد الحكم أيضاً إلى الفار للتأكد من صحة الهدف وهو ما أقرته تقنية الفيديو بصحة موقف سيف الجزيرى.

نجح محمد مجلى لاعب وسط المقاولون فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، فى استغلال حالة الارتباك الدفاعى للاعبى نادى مصر، بعد تمريره سحرية من شكرى نجيب ليضيف الهدف الثالث لذئاب الجبل.

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وأهدر كريم مصطفى لاعب وسط المقاولون هدفاً رابعاً لذئاب الجبل فى الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وذلك بعدما استلم الكرة فى مكان مميز فى مواجهة مرمى نادى مصر إلا أنه سددها بعيدا عن المرمى.

فى الدقيقة 30 أضاف لويس إدوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الرابع لفريقه والثانى له بعد تمريره سحرية من سيف الدين الجزيرى، ليسددها فى الشباك.

هدأ أجواء الملعب بعد الهدف الرابع للمقاولون وخلال الربع ساعة الأخيرة حاول ذئاب الجبل تأمين الدفاعات بشكل جيد واللعب على الفرص المتاحة مع بعض المحاولات الغير خطيرة لنادى مصر على مرمى أبو السعود.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، لينجح سيف الدين الجزيرى فى إضافة الهدف الخامس لفريقه والثانى له خلال المباراة مع القيقة 47، وعاد حكم إلى الفار قبل أن يحتسب الهدف الخامس ويطلق صافرة النهاية مع الدقيقة 49.

وكان نادى مصر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: عصام ثروت فى حراسة المرمى، أحمد سعيد أوكا، محمود شبانة، مصطفى كالوشا، علاء عطا، هشام عبد الحميد، أحمد يوسف، مصطفى سلطان، محمود رامبو، كليف مانديرا، إيجور فييرا.

فيما بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمد سمير، عبد الرحمن فاروق، محمد مجلى ابراهيم صلاح، كريم مصطفى، شكرى نجيب، لويس إدوارد، سيف الجزيرى.