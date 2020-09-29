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شكرا لقرائتكم الزمالك يحصل على حكم جديد بقضية عمر جابر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت أمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية في عقد انتقال عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بازل إلى نادي لوس انجلوس الأمريكي.
وأقرت فيفا بأحقية الزمالك بمبلغ ٣٥ ألف دولار من النادي الامريكي.
يذكر أن هذا الحكم يأتي بعد أيام من حكم أحقية الزمالك بقيمة ٨٥ ألف دولار من نادي بيراميدز تجاه نفس اللاعب.
يرفض عمر جابر نجم نادي الزمالك السابق ولاعب فريق بيراميدز التعليق على إعلان القلعة البيضاء الحصول على قرار من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بأحقيته في الحصول على مبلغ 85 ألف دولار وهو ما يساوي مليون و325 ألف جنيه مصري
ويرى جابر ان الأمر متعلق بإدارتي ناديي الزمالك وبيراميدز ولا دخل له في هذا الأمر.. بعد حكم الفيفا بأحقية القلعة البيضاء في الحصول على نسبة من إنتقال اللاعب من نادي لوس أنجلوس الأمريكي لنادي بيراميدز مقابل مليون دولار.
ومنح الفيفا إدارة بيراميدز مدة 45 يوم من وقت إستلام رقم حساب نادي الزمالك، إرسال المبلغ وإلا سيتم منع النادي من قيد لاعبين جدد لمدة ثلاثة فترات قيد.
وكان الزمالك قد حصل على حكم أيضاً من الاتحاد المصري لكرة القدم ضد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز بالحصول على مبلغ ثمانية ملايين جنيه قيمة مقدم عقده الذي حصل عليه من الزمالك ولم ينفذ العقد بعد إنتقاله للفريق السماوي.
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