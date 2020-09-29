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الفرنسي كوكلين يتعرض إلى إصابة تبعده شهراً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب فرنسيس كوكولين لاعب وسط فياريال عن الملاعب لمدة شهر تقريبا بعد إصابته بتمزق في أربطة الفخذ الخلفية خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه الأحد الماضي أمام 4-0 في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال فياريال في بيان يوم الثلاثاء أن كوكولين أصيب بتمزق في أربطة الفخذ الأيمن الخلفية لكنه لم يتطرق إلى مدة غيابه المتوقعة عن الملاعب رغم أن صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إنه سيغيب لنحو أربعة أسابيع جراء الإصابة.

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وقبل انطلاق الموسم الحالي فقد فياريال اثنين من لاعبي خط وسطه الأساسيين هما برونو سوريانو الذي اعتزل وأندريه أنغويسا الذي عاد إلى فولهام الانجليزي.

وكان من المفترض أن يكون كوكولين لاعب الوسط المدافع الرئيسي في فياريال بعد تعاقد النادي معه من المنافس فالنسيا إلى جانب داني باريخو، لكن بعد الإصابة سيضطر النادي لخوض مبارياته الخمس المقبلة في بدونه. وتتضمن هذه المباريات مباراتين أمام أتلتيكو مدريد فالنسيا.

وبسبب أداء الفريق المخيب للآمال أمام برشلونة قدم أوناي إيمري مدرب الفريق اعتذارا لجمهور النادي.

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