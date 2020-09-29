رولان غاروس: المصرية شريف تحرج المصنفة ثانية بليشكوفا في الدور الاول

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باريس: عانت المصنفة ثانية في البطولة التشيكية كارولينا بليشكوفا أمام المصرية ميار شريف لبلوغ الدور الثاني من بطولة رولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بتغلبها عليها 6-7 (9-11)، 6-2 و6-4 الثلاثاء.

وأهدرت بليشكوفا التي بلغت نصف النهائي عام 2017 ثماني نقاط لحسم المجموعة الاولى أمام شريف المصنفة 172 عالميا التي اصبحت اول مصرية تشارك في الدور الرئيس لإحدى بطولات الغراند سلام.

وكانت هذه المشاركة الثانية فقط لشريف (24 عاما) في منافسات رابطة المحترفات "دبليو تي ايه"، بعد أولى في دورة براغ في أغسطس الفائت.

وبعد أن نجحت شريف المولودة في القاهرة والمتأهلة من التصفيات في خطف المجموعة الاولى لصالحها بشوط فاصل "تاي بريك"، وجدت بليشكوفا التي انسحبت من نهائي دورة روما الاسبوع الماضي بسب اصابة في فخذها، ايقاعها في المجموعة الثانية التي انهتها لصالحها 6-2.

الا ان المصرية رفعت ايقاعها في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل ان تخسر ارسالها في الشوط السابع الذي كان كافيا للمصنفة رابعة عالميا لحسم المباراة بعد ساعتين و15 دقيقة على الملعب الرئيسي "فيليب شاترييه" في العاصمة باريس.

وفي طريقها الى الدور الرئيسي، أهدرت المصرية 14 شوطا فقط في ثلاث مباريات في التصفيات وهو افضل رصيد في المباريات المؤهلة لهذا العام.

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وتلتقي بليشكوفا المصنفة اولى عالميا سابقا في الدور التالي مع اللاتفية ييلينا اوستابينكو حاملة لقب 2017 التي تغلبت على الاميركية ماديسون برنغل 6-2 و6-1.

وفي أبرز المباريات الاخرى، خرجت الاميركية جينفر برايدي (25 عالميا) من الدور الاول امام الدنماركية كلارا توسون (188 عالميا) المتأهلة من التصفيات بخسارتها 6-4، 3-6 و9-7.

فيما بلغت الشابة الصاعدة الكازاخستانية ايلينا ريباكينا (18 عاما) والمصنفة 18 عالميا الدور الثاني بفوزها على الرومانية سورا كريستيا بنتيجة 6-صفر و6-3.

لدى الرجال، لم يعان الايطالي ماتيو بيريتيني المصنف سابعا في البطولة والثامن عالميا لتجاوز عقبة الكندي فاسيك بوسبيسيل 6-3 و6-1 و6-3 في ساعة و48 دقيقة.

ويفتتح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا مشواره نحو لقب ثان في رولان غاروس و18 في البطولات الكبرى لاحقا اليوم امام السويدي ميكايل ايمير (80 عالميا).