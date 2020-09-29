شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يستدعى إيريك تراورى نجم بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد البوركيني لكرة القدم، يخطره فيه باستدعاء النجم إيريك تراوري لمعسكر المنتخب في التجمع الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل، أوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز، أن الخطاب تضمن سفر اللاعب بداية من يوم 4 أكتوبر على أن تكون العودة إلى القاهرة يوم 13 من نفس الشهر.

شدد إدارى بيراميدز، على أن المهاجم البوركينى الدولى سيشارك مع منتخب بلاده فى مباراتين وديتين دوليتين أمام الكونغو ومدغشقر يومى 9 و12 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان نادى بيراميدز، تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الغانى لكرة القدم، يؤكد فيه استدعاء المهاجم جون أنطوي لاعب الفريق للانضمام لصفوف المنتخب الغانى خلال التجمع الدولى فى أكتوبر المقبل، وأكد خطاب المنتخب الغانى أنه يطلب انضمام جون أنطوى بداية من يوم 5 أكتوبر المقبل، على أن يعود يوم 13 من نفس الشهر. Advertisements شدد خطاب المنتخب الغانى على أن البلاك ستارز سيخوضون مباراتين وديتين دوليتين خلال التجمع أمام مالي وغينيا الاستوائية يومي 9 و12 أكتوبر. يذكر أن جون أنطوي دخل تاريخ الكرة المصرية بتسجيله 102 هدفا حتى الآن في مختلف البطولات.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.