شكرا لقرائتكم خبر عن "التعادل السلبى" مرفوض فى مواجهات بيراميدز والاتحاد بعد 7 لقاءات قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق السماوى منتشياً بفوزه على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب بيراميدز والاتحاد السكندرى فى جدول الدورى

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 16 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 47 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 6 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات بيراميدز والاتحاد السكندرى

التقى الفريقين فى 7 مباريات قبل صدام الليلة، انتهت ثلاثة لقاءات بالتعادل بين الفريقين وفاز زعيم الثغر فى مباراتين وفاز بيراميدز فى مباراتين ايضاً ، انتهت المواجهة الاخيرة بين الفريقين فى الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق تقدم عبد الله السعيد لبيراميدز وتعادل محمد أنور لزعيم الثغر فى اللقاء الذى أقيم فى 16 يناير 2020 على ستاد المكس بالجولة 13 للمسابقة .

وإجمالا سجل بيراميدز 12 هدف فى شباك زعيم الثغر مقابل 11 هدف سجلها الاتحاد فى شباك الفريق السماوى، واختفت نتيجة التعادل السلبى بين الفريقين طوال اللقاءات الماضية.

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*تشاتشيتش يبحث عن الوصيف ويوسف يسعى لإيقاف نزيف النقاط

ويسعى الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة الضغط على الزمالك لإنهاء الموسم في مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد بينما يسعى طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لإنهاء مسلسل نزيف النقاط لفريقه الذى بات مستمراً فى الأسابيع الأخيرة للمسابقة.

*التشكيل المتوقع لبيراميدز والاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاتحاد السكندرى مكون من :"مهدي سليمان - طارق طه - علي جبر - عبد الله بكري - عمر جابر- أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد - جون أنطوي".

ويبدو التشكيل المتوقع لزعيم الثغر أمام بيراميدز مكون من: "محمود الزنفلى، محمود شعبان وعمر الميدانى وإسلام جمال وصبرى رحيل ، عبد الغنى محمد ومروان عطية وهشام محمد وكريم الديب ، رزاق سيسيه وخالد قمر".