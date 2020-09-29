شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ميار شريف يؤكد عودة اللاعبة للقاهرة للاحتفال مع أسرتها بانجاز رولان جاروس للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف منصف وكيل اللاعبة ميار شريف بطلة التنس، والتى وصلت إلى الدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس، أن خطة اللاعبة الفترة المقبلة، وما ستفعله الأيام القادمة، بعد وداع البطولة، بالخسارة أمام اللاعبة التشيكية كارولينا بلشكوفا، بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعت بينهما منذ قليل بفرنسا، وقال شريف منصف فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ميار ستعود إلى مصر خلال أيام قليلة، للاحتفال مع الأسرة بإنجاز رولان جاروس، حيث انها ستعود إلى أسبانيا وتمكث هناك عدة أيام، ثم تحضر إلى مصر للاحتفال مع أسرتها ومع الشعب المصرى بإنجاز البطولة، ثم تعود لأسبانيا مرة أخرى، حيث تعيش اللاعبة هناك .

وأضاف وكيل اللاعبة أنه كان من المفترض أن تدخل ميار شريف معسكر بأسبانيا هذه الفترة عقب البطولة، استعدادا للبطولات المقبلة، إلا أنه ومعه المدرب اقترحا انت تعود إلى مصر أولا على أن تعود لإسبانيا بعد زيارتها لمصر.

ونجحت ميار شريف بطلة التنس فى كتابة التاريخ لتصبح أول لاعبة فى تاريخ مصر تتأهل إلى الدور الرئيسى من بطولة جراند سلام بالفوز الجمعة الماضية، على الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) فى الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس.