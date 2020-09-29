شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ ميار شريف.. إنجاز غير مسبوق فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبة ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي بعد ادائها المميز الذي قدمته اليوم في المباراة التي جمعتها مع المصنفة الثانية بالبطولة التشيكية كارولينا بليشكوفا، وتعد اللاعبة شريف ميار أول لاعبة مصرية تشارك فى الدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام فى إنجاز تاريخى، وكانت ميار شريف قد حجزت تذكرتها لأولمبياد طوكيو بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية. ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم للبطلة المصرية ميار شريف التى تقدم أداءً متميزاً فى مختلف البطولات التي تشارك بها، مثنياً على أدائها في بطولة رولان جاروس بفرنسا والذي يعكس تطور رياضة التنس الأرضى بمصر. Advertisements وأكد الوزير على المساندة والمؤازرة للاعبة، استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، ومواصلة أدائها المبهر والمنافسة فى مختلف المباريات التى تخوضها. يذكر أن المباراة التى أقيمت بين اللاعبة المصرية ميار شريف واللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا قد أقيمت على ملعب فيليب شاترييه الملعب التاريخى لبطولة رولان جاروس وانتهت المباراة بمجموعتين للمصنفة الرابعة على العالم، الثانية بالبطولة مقابل مجموعة واحدة لبطلة مصر.

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