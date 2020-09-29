شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعترف برغبة ناصر ماهر فى البقاء مع سموحة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة أنه يعتزم عقد جلسة مع المهندس فرج عامر رئيس ناديه لحسم ملف الصفقات الراحلين عقب انتهاء ذوبعة الموسم الحالى ، وقال أحمد سامى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"عقدى مع سموحة لمدة موسم ونصف والمهندس فرج عامر متحمس لتجربتى مع الفريق ويوفر لى كل الامكانيات اللازمة للنجاح وأتمنى أن اكون عند حسن ظنه ، أطبق سياسة اليوم الكامل فى عملى مع الفرق أحضر لسموحة الواحدة ظهر يومياً ثم أغادر فى العاشرة مساء لحضور التدريب ومعالجة الاخطاء وتجهيز الخطة للمباريات "

ويضيف أحمد سامى: "نعتمد كفريق على الجماعية ونسعى للتفكير فى كل مباراة على حدى ، ونتنظرنا مواجهة صعبة مع الاسماعيلى فى الدوري ومع الزمالك فى الكأس، وأسعى لوضع سموحة فى وضع مختلف تماماً بالموسم الجديد وعقب نهاية المباريات سوف نعقد جلسة مع المهندس فرج عامر لمناقشة الصفقات الجديدة والراحلين استعداداً للموسم الجديد"

وتابع المدير الفنى لسموحة: "نحاول الابقاء على ناصر ماهر معنا فى الموسم الجديد وهو رحب بالاستمرار معنا ونراه أفضل صانع العاب فى مصر واتحدث معه بإستمرار لتطوير مستواه من أفضل أفضل حتى يكتسب منتخب مصر لاعب رائع".

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وعن صراع الهبوط قال أحمد سامى: "لايزال الوضع مشتعلا رغم هبوط طنطا رسمياً، وكل الفرق لديها حظوظ فى البقاء وأيضاً فى الهبوط لتقارب النقاط بين عدد كبير من الفرق وسخونة المباريات".

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة على حساب ضيفه حرس الحدود، بفوزه ثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث تقدم حسام حسن مهاجم سموحة أولاً فى الدقيقة 51، قبل أن يضيف ناصر ماهر الهدف الثانى فى الدقيقة 68، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 43 فى المركز الخامس، ليهدد المقاولون العرب صاحب المركز الرابع برصيد 49 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند النقطة 30 فى المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدورى العام.