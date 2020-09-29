شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص أجايى والشيخ طبياً قبل مواجهة الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع ثنائى الأهلى أحمد الشيخ وجونيور أجايى، لفحص طبى اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق بسبب الشكوى من الإجهاد، واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية فى الجيم، على هامش المران الصباحى أمس، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد مسئولو الأهلى أن سبب عدم مشاركة الثنائى فى التدريبات الجماعية بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعانى أجايى من الإجهاد العضلى، وسيخضع الثنائي لفحص طبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، لتحديد إمكانية لحاقهما بمباراة الترسانة غداً وان كانت فرصهما تضاءلت بشدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء غد الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة السلام.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء إعارتهما بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).