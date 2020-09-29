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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها جهاز المنتخب يستقر على ضم محمد أبو جبل فى المعسكر المقبل، اللجنة الأوليمبية ترد على رئيس الزمالك وتؤكد عدم صحة خطابات الإساءة للدولة.

اللجنة الأوليمبية ترد على رئيس الزمالك وتؤكد عدم صحة خطابات الإساءة للدولة

أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانا رسميا تؤكد فيه عدم صحة أى خطابات صادرة من اللجنة إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، وتحمل عبارات تسىء للدولة وهو ما صرح به مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى مداخلات تليفزيونية، حسب ما جاء فى بيان اللجنة التى أكدت أن هناك جهات تحقيق عليا اطلعت على هذه الخطابات وأكدت التحقيقات عدم صحتها.

جهاز المنتخب يستقر على ضم محمد أبو جبل فى المعسكر المقبل

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.

سفر الجناينى يؤجل اجتماع اتحاد الكرة مع فيفا للغد تأجل اجتماع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عبر فيديو كونفرانس الذى كان مقررا له أمس الاثنين، بسبب سفر عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة إلى دبى، وعدم حضور الاجتماع، واتفق اتحاد الكرة مع فيفا على عقد الاجتماع غدا الأربعاء بحيث يكون الجناينى قد عاد من دبى، حيث يناقش الاجتماع الترتيبات النهائية لخارطة الطريق باتحاد الكرة سواء بشأن الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة وكذلك إجراء الانتخابات. Advertisements ميار شريف تودع بطولة رولان جاروس للتنس أمام المصنفة الرابعة على العالم خسرت ميار شريف لاعبة منتخب التنس مباراتها أمام المصنفة الرابعة عالميا التشيكية بلشكوفا بنتيجة 2 / 1 فى الدور الرئيسى من بطولة رولان جاروس، وفازت ميار فى المجموعة الأولى بنتيجة 7 / 6، بعد أن شهدت تفاوتا فى النتائج بين ميار ومنافستها التشيكية، بينما فازت بلشكوفا بالمجموعة الثانية بنتيجة 6 / 2، أما المجموعة الثالثة فحسمتها بلشكوفا 6 / 4. مرتضى منصور يعلن انضمام المثلوثى للزمالك الموسم المقبل كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن إتمام الزمالك التعاقد مع التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن السابق للصفاقسى التونسى، فى صفقة انتقال حر وذلك خلال جلسة رئيس الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق.

أشاد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.