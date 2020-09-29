شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رضا عبد العال: أعشق الكشرى والتنس ولا أحب الكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو رضا عبد العال المدير الفنى لطنطا.

ما هوايتك بعيدا عن كرة القدم؟

مشاهدة مباريات التنس.

لو لم تكن لاعب كرة كنت هاتشتغل إيه؟

خطاط.

ما الأكلة المفضلة إليك ؟

الكشرى.

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الأكلة التى لا يحبها رضا عبد العال ؟

الكوسة.

ما أول عربية لرضا عبد العال ؟

فيات 131 عندما وقعت للزمالك.

ما أول مبلغ حصل عليه رضا عبد العال ؟

65 قرشا.

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