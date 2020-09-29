شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إنبى ومصر المقاصة قبل المواجهة رقم 20 على استاد بتروسبورت؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج إنبى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة والنصف عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزاً غالياً على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب انبى ومصر المقاصة فى جدول الدوري

ويحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

*تاريخ مواجهات انبى ومصر المقاصة

مواجهة اليوم هي رقم 19 في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري، سيطر التعادلات على 9 مواجهات، في حين تفوق إنبي في 5 مواجهات مقابل 4 انتصارات لمصر المقاصة.

سجل مصر المقاصة 21 هدفا مقابل 19هدفا لإنبى، ويتربع جون أنتوي – لاعب بيراميدز الحالي- على قمة هدافي المواجهات برصيد 5 أهداف، يليه صلاح محسن – لاعب الأهلي المعار لسموحة - برصيد 3 أهداف كهداف للبترولي.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، تقدم رامى صبرى لانبى وتعادل محمد مسعد للمقاصة وأهدر ميدو جابر ركلة جزاء للفريق الفيومى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة والتى لعبت على ستاد الاهلى والسلام فى 12 يناير 2020 .

Advertisements

*طولان يبحث عن المربع الذهبى وعاشور يفتش عن الفوز الثانى على التوالى

وشدد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى على لاعبيه ضرورة إستكمال قطار النتائج الجيدة لإقتحام المربع الذهبى قبل نهاية الموسم ، في المقابل يسعى على عاشور المدير الفني للمقاصة لتحقيق فوزه الثانى على التوالى بعد توليه المسئولية خلفاً لإيهاب جلال لإستكمال إنتفاضة الفريق الفيومى منذ عودة المسابقة من تجميد كورونا.

*التشكيل المتوقع لانبى ومصر المقاصة

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام مصر المقاصة مكون من: "محمود جاد، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد ، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام انبى مكون من :"محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".