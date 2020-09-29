شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤجل مباريات الزمالك بالدورى بسبب غياب ساسى وبن شرقى؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم مناقشة تأجيل مباراتىّ الزمالك مع وادى دجلة وحرس الحدود، والمقرر إقامتهما خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، والمقرر لها فى الفترة من 7 حتى 15 من نفس الشهر، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منح الحرية للاتحادات بإقامة مباريات ودية للمنتخبات من عدمه، وبالتالى فإن اتحاد الكرة لم يرتكب مخالفة بإقامة مباريات الدورى خلال التوقف الدولى فى شهر أكتوبر، ولا يستطيع فى نفس الوقت أن يمنع الاتحاد التونسى أو المغربى من استدعاء فرجانى ساسى أو أشرف بن شرقى لاعبى الزمالك.

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، رفع توصية إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل إرسال خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل الاعتراض على إقامة مباريات في بطولة الدورى الممتاز خلال فترة التوقفات القادمة بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، حيث تأتى رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بأنه من المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة إن الزمالك وصله خطابين من الاتحاد المغربى ونظيره التونسى من أجل استدعاء ثنائى الفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسي فرجانى ساسي خلال فترة التوقف القادمة وهوا ما يحرم الفريق من جهودهما في تلك المرحلة.