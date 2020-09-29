هل تؤجل مباريات الزمالك بالدورى بسبب غياب ساسى وبن شرقى؟.. اتحاد الكرة يرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم مناقشة تأجيل مباراتىّ الزمالك مع وادى دجلة وحرس الحدود، والمقرر إقامتهما خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل، والمقرر لها فى الفترة من 7 حتى 15 من نفس الشهر، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منح الحرية للاتحادات بإقامة مباريات ودية للمنتخبات من عدمه، وبالتالى فإن اتحاد الكرة لم يرتكب مخالفة بإقامة مباريات الدورى خلال التوقف الدولى فى شهر أكتوبر، ولا يستطيع فى نفس الوقت أن يمنع الاتحاد التونسى أو المغربى من استدعاء فرجانى ساسى أو أشرف بن شرقى لاعبى الزمالك.
وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، رفع توصية إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل إرسال خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل الاعتراض على إقامة مباريات في بطولة الدورى الممتاز خلال فترة التوقفات القادمة بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، حيث تأتى رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بأنه من المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة إن الزمالك وصله خطابين من الاتحاد المغربى ونظيره التونسى من أجل استدعاء ثنائى الفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسي فرجانى ساسي خلال فترة التوقف القادمة وهوا ما يحرم الفريق من جهودهما في تلك المرحلة.
فيما قررت إدارة نادى الزمالك، تأجيل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد، انتظارًا للتقرير الذى سيقدمه البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للأبيض، العائد فى ولاية ثانية لقيادة أبناء ميت عقبة، حيث يتسلم المدير الفنى البرتغالى مهمته بداية من أمس، الإثنين، حيث حرص البرتغالى باتشيكو على متابعة مجموعة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الفترة الماضية، والتى تم تسجيلها له للوقوف على مستوى اللاعبين والتعرف على إمكانياتهم كما تسلم البرتغالى باتشيكو تقريرًا باحصائيات اللاعبين المختلفة من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالفريق، والتى شملت ملف لكل لاعب ومشاركاته وأرقامه هذا الموسم، لذا ترى إدارة الأبيض ضرورة تأجيل تحديد قائمة الراحلين بصفة نهائية حتى يتمكن المدرب البرتغالى من متابعة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة قبل الحكم عليهم سواء برحيل البعض أوالإبقاء عليهم، قبل بدء موسم الانتقالات الصيفية للموسم المقبل.
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